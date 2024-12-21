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Eyüpspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de gece yarısı olay! Sarı-Lacivertli taraftarlar tesisleri bastı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.12.2024 07:54
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Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor karşısından 1-1 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar kaybedilen 2 puan sonrası yönetimi ciddi tepki gösterirken karşılaşmanın son düdüğünün hemen ardından tesislere giderek tepkilerini dile getirdi. İşte detaylar...

Eyüpspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de gece yarısı olay! Sarı-Lacivertli taraftarlar tesisleri bastı...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17’nci haftasında Arda Turan'In çalıştırdığı Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip, karşılaşmadan 1-1’lik sonuçla ayrılarak, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

FUTBOLCULARDAN ÖNCE TESİSLERE GİTTİ

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Alınan bu mağlubiyet sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar yönetime sert tepki gösterirken maçın son düdüğünün gelmesiyle 500'den fazla sarı lacivertli taraftar, Samandıra'ya giderek futbolcuları beklemeye başladı.

'YÖNETİM İSTİFA'

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Fenerbahçeli taraftarlar, 'yönetim istifa' tezahüratları yaparken futbolculara da büyük tepki gösterdi.

Bir takım Fenerbahçeli taraftarlar ise takım otobüsü Kasımpaşa'dan Samandıra'ya giderken trafik esnasında futbolculara tepki gösterdi.

Takım otobüsü geldiği sırada futbolcuları protesto eden taraftarlar, aynı zamanda Ali Koç yönetimi aleyhine tezahüratlar da yaptı.

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Ali Koç Eyüpspor son dakika fenerbahçe taraftar tepki
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