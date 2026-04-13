Eyüpspor - Samsunspor maçının VAR’ı Ömer Faruk Turtay oldu

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçında Eyüpspor ile Samsunspor arasında bugün oynanacak müsabakada VAR’da Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Eyüpspor - Samsunspor maçının VAR’ı Ömer Faruk Turtay oldu
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçında Eyüpspor ile Samsunspor, bugün saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Selahattin Altay ile Selim Şenöz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Müsabakada VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da da Bersan Duran görev yapacak.

Günün diğer maçında ise Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK, aynı saatte Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Hakan Ülker olacak.
Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak görev alacak. AVAR’da ise Osman Gökhan Bilir eşlik edecek.

