Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Eyüpspor, ligde yaptığı 29 maçta 13 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılı takım, 47 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bu sezon 12 puan cezası alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise ligde çıktığı 28 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 22 yenilgi sonucunda -2 puanla 19. ve son basamakta bulunuyor.

Eksikler

İstanbul ekibinde, Adana Demirspor karşısında sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Eyüpspor'da sarı kart cezalısı Prince Ampem ile sakatlığı süren Leo Dubois, Taşkın İlter ve Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Sinan Gümüş'ün kadroda olması beklenmiyor.

6 isim kart ceza sınırında

Eyüpspor'da 6 oyuncu, kart ceza sınırında yer alıyor.

Eflatun-sarılı ekipte Luccas Claro, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Emre Akbaba, Halil Akbunar ve Mame Thiam, Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Söz konusu 6 oyuncu cezalı duruma düşmesi halinde ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.