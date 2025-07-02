SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Eyüpspor, Talha Ülvan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Eyüpspor, savunma oyuncusu Talha Ülvan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor, Talha Ülvan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Berker İşleyen

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, genç savunma oyuncusu Talha Ülvan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Talha Ülvan’a Semt-i Mukaddes’e ’Hoş geldin’ diyor; eflatun-sarılı formayla birlikte nice zaferler diliyoruz" denildi.
Transferle ilgili konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Talha, genç yaşına rağmen sahip olduğu potansiyel ve gelişime açık yapısıyla dikkat çeken bir oyuncu. Savunmadaki enerjisi ve modern futbol anlayışıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine güvenimiz tam. Hem kulübümüz hem de Talha için hayırlı olmasını diliyorum, uzun ve başarılı bir birliktelik olacağına inanıyoruz" dedi.
Talha Ülvan ise Eyüpspor ailesine katıldığı için çok mutluğunu aktararak, "Burada olmak benim için büyük bir fırsat ve sorumluluk. Önümüzdeki yıllarda kulübün hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızla birlikte büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyorum. Bana güvenen ve bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eyüpspor, Serdar Gürler'i kadrosuna kattıEyüpspor, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı
EA7 Emporio Armani Milan Guduric'i kadrosuna kattıEA7 Emporio Armani Milan Guduric'i kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı açıklandı! Divan Kurulu'na teslim edildi

Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı açıklandı! Divan Kurulu'na teslim edildi

Beşiktaş'ta Immobile için karar verildi!

Beşiktaş'ta Immobile için karar verildi!

İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...

İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı!

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.