Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın takipçisine verdiği yanıt gündem oldu!

TFF 1. Lig'de mücadele eden ekiplerden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, 3. hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. 5-0 Eyüpspor'un üstünlüğü ile noktalanan karşılaşmada Eflatun-sarılı ekibin galibiyet gollerini 17. dakikada Mustafa Pektemek, 19. dakikada Robin Yalçın, 23 ve 66. dakikalarda Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Luccas Claro attı.

Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi böylelikle 1. Lig'de 2023-2024 sezonuna 3 maçta 3 galibiyet ile başladı.

MAÇ SONU O YORUM GÜNDEM OLDU

Bu karşılaşmanın sonunda ise Eyüpspor'un genç çalıştırıcısı Arda Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Sosyal medyada bir kullanıcı, şu şekilde bir paylaşımda bulundu:

"Arda'nın bu takımdan Atletico'ya yükseleceğini düşünen var mı gerçekten?"

Arda Turan ise bu kullanıcıya, şu yanıtı verdi:

"Manisa'dan da Barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu. Alışığım ben."

36 yaşındaki teknik adamın verdiği bu cevap ise sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.



