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Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın takipçisine verdiği yanıt gündem oldu!

28.08.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 5-0 kazanılan Tuzlaspor galibiyetinin ardından sosyal medyada kendisini küçümsemeye çalışan bir kullanıcıya verdiği yanıtla gündem oldu. İşte detaylar...

TFF 1. Lig'de mücadele eden ekiplerden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, 3. hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. 5-0 Eyüpspor'un üstünlüğü ile noktalanan karşılaşmada Eflatun-sarılı ekibin galibiyet gollerini 17. dakikada Mustafa Pektemek, 19. dakikada Robin Yalçın, 23 ve 66. dakikalarda Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Luccas Claro attı.

Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi böylelikle 1. Lig'de 2023-2024 sezonuna 3 maçta 3 galibiyet ile başladı.

MAÇ SONU O YORUM GÜNDEM OLDU

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Bu karşılaşmanın sonunda ise Eyüpspor'un genç çalıştırıcısı Arda Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Sosyal medyada bir kullanıcı, şu şekilde bir paylaşımda bulundu:

"Arda'nın bu takımdan Atletico'ya yükseleceğini düşünen var mı gerçekten?"

Arda Turan ise bu kullanıcıya, şu yanıtı verdi:

"Manisa'dan da Barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu. Alışığım ben."

36 yaşındaki teknik adamın verdiği bu cevap ise sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

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