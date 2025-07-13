Eyüpspor transferde rotayı Trabzonsporlu Denis Draguş'a çevirdi! Golcü oyuncu her an Eyüpspor'a transfer olabilir...

Süper Lig takımlarından Eyüpspor’da golcü transferi için hazırlıklar yapılıyor. Trabzonspor’un golcü oyuncusu Denis Draguş ile ilglenen Eyüpspor, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

SELÇUK ŞAHİN İSTEDİ

Teknik direktör Arda Turan’ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e gitmesinin ardından takımın başına Selçuk Şahin’i getiren Eyüpspor transfer için rotasını Draguş’a çevirdi. Selçuk hocanın oyuncuyu çok beğendiği ve kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında.

1.7 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Denis Draguş'u Gaziantep FK'de gösterdiği performansın ardından Belçika temsilcisi Standard Liege'den 1.7 milyon euroya transfer etmişti.