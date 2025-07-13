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Eyüpspor transferde rotayı Trabzonsporlu Denis Draguş'a çevirdi! Golcü oyuncu her an Eyüpspor'a transfer olabilir...

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Trabzonspor’dan Denis Draguş'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Eyüpspor transferde rotayı Trabzonsporlu Denis Draguş'a çevirdi! Golcü oyuncu her an Eyüpspor'a transfer olabilir...
Burak Kavuncu

Süper Lig takımlarından Eyüpspor’da golcü transferi için hazırlıklar yapılıyor. Trabzonspor’un golcü oyuncusu Denis Draguş ile ilglenen Eyüpspor, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

SELÇUK ŞAHİN İSTEDİ

Eyüpspor transferde rotayı Trabzonsporlu Denis Draguş a çevirdi! Golcü oyuncu her an Eyüpspor a transfer olabilir... 1

Teknik direktör Arda Turan’ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e gitmesinin ardından takımın başına Selçuk Şahin’i getiren Eyüpspor transfer için rotasını Draguş’a çevirdi. Selçuk hocanın oyuncuyu çok beğendiği ve kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında.

1.7 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU

Eyüpspor transferde rotayı Trabzonsporlu Denis Draguş a çevirdi! Golcü oyuncu her an Eyüpspor a transfer olabilir... 2

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Denis Draguş'u Gaziantep FK'de gösterdiği performansın ardından Belçika temsilcisi Standard Liege'den 1.7 milyon euroya transfer etmişti.

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Trabzonspor Eyüpspor transfer haberleri Selçuk Şahin
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