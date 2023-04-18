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Eyüpspor'un teknik direktörü ARda Turan'dan mağlubiyet sonrası paylaşım!

18.04.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile resmen başlayan Arda Turan kariyerindeki ilk maçına Göztepe karşısında çıktı. İzmir ekibi karşısında 1-0 mağlup olan Eyüpspor'da çiçeği burnunda teknik adam Arda Turan maçın ardından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Eyüpspor'un teknik direktörü ARda Turan'dan mağlubiyet sonrası paylaşım!

Galatasaray'da uzun yıllar forma giymesinin ardından birçok dev kulüpte forma giyen ve kariyerini Sarı-Kırmızılılar'da noktalayan Arda Turan teknik direktörlüğe ilk adımını attı. Turan Eyüpspor ile anlaşarak ilk teknik direktörlük kariyerini yaşarken Göztepe karşısında çıktığı mücadelede rakibini 1-0 mağlup oldu.

MAĞLUBİYETLE BAŞLADI!

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Eyüpspor'un başına geçen ve teknik direktörlükteki ilk macerasına başlayan Arda Turan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Turan, Göztepe karşısındaki mağlubiyete rağmen performans, birliktelik ve oyun dolayısıyla umutlu olduğunu dile getirdi.

İşte Arda Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Teknik direktörlük hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımımı parçası olmaktan mutluluk duyduğum Eyüpspor ailesi ile birlikte atmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Dün maalesef istediğimiz neticeyi alamasak da ortaya koyduğumuz performans, oyun ve takımımızın birlikteliği beni gelecek için çok umutlandırdı. Başta Başkan Murat Özkaya olmak üzere As Başkan Fatih Kulaksız ve tüm yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkür ederim. İnşallah ülkemize örnek olacak çok güzel bir hayali inşa edeceğiz.

NOT: Bildiğiniz üzere, ilk maçımızdan 48 saat önce göreve geldik. Aldığım sayısız tebrik mesajı için herkese çok teşekkürler, tebriklerine dönemediğim arkadaşlarım, dostlarım oldu; desteğiniz benim için çok kıymetli. Vakit, çalışma vakti. Heyecanımızı, motivasyonumuzu ve tüm konsantrasyonumuzu tamamen işimize vereceğimizi söylemek isterim. Herkese selamlar, sevgiler."

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