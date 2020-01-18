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  4. Eyüpsultan kırsalında hayvan yetiştiricileriyle toplantı

Eyüpsultan kırsalında hayvan yetiştiricileriyle toplantı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını dinledi.Eyüpsultan’a bağlı Akpınar Köyü’ndeki okulda çocukların karne sevincine ortak olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, daha sonra ilçenin kırsal alanlarında bulunan mahallelerde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını dinledi.
Eyüpsultan’a bağlı Akpınar Köyü’ndeki okulda çocukların karne sevincine ortak olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, daha sonra ilçenin kırsal alanlarında bulunan mahallelerde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarla bir araya geldi. Yukarı Ağaçlı Köyü Camii Çay Ocağı’nda düzenlenen toplantıda Başkan Deniz Köken, vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledi. Toplantıda yapılan konuşmalar sırasında sorunların çözümleri için yapılabilecekler, işlevlerini kaybettirmeden köylerin nasıl geliştirileceği konuları konuşuldu.
Başkan Deniz Köken toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, “Hayvancılıkla geçinen dostlarımızla bugün biraraya geldik. Onların ciddi sorunları var. Kırsal alanlarla ilgili iki çalıştay yaptık, üçüncüyü de yapacağız. Üçüncü çalıştayımızı yapmadan önce ben burada yaşayan vatandaşlarımızla görüşmeye, onları dinlemeye geldim ki doğru neticeler alalım. Çünkü ilgili kamu kuruluşlarıyla görüşmeler yapmamız gerekiyor. Burada çok güzel bir iş yapmaya çalışıyorlar. Toprak ve hayvancılık bizim en önemli vazgeçilmezimiz. Burada yaşayan vatandaşlarımıza bu konuda destek olmak da bizim görevimiz” şeklinde konuştu.

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