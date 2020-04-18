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Eyüpsultan’da online satranç turnuvası 19 Nisan’da başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalmasını özendirmek amacıyla online olarak düzenlenecek olan online satranç turnuvası 19 Nisan Pazar günü başlıyor.Eyüpsultan Kaymakamlığı, Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuva, 19-22-24 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Eyüpsultan’da online satranç turnuvası 19 Nisan’da başlıyor

Eyüpsultan’da korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalmasını özendirmek amacıyla online olarak düzenlenecek olan online satranç turnuvası 19 Nisan Pazar günü başlıyor.
Eyüpsultan Kaymakamlığı, Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuva, 19-22-24 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. İstanbul genelinde Lichess hesabı bulunan herkesin katılabileceği turnuva akşam 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Dereceye giren ilk 10 kişiye madalya ve 1’inciye sürpriz hediyelerin verileceği turnuvaya, başvuru için gerekli link aşağıdaki hesaplardan paylaşılacak.

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