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Eyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı 

27.01.2021 03:39 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı 

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazası​​​​​​​nda iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vardar Bulvarı’nda seyreden 34 GY 3041 plakalı araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine ve ağaca, daha sonra da yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza mahallinde önlem alırken, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki yolcuya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sıkıştıkları yerden kurtarılan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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