YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan'da trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

11.07.2022 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - D-100 kara yolu Edirne istikameti Eyüpsultan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DS 5682 plakalı motosiklet, sağ şeritte arıza nedeniyle park halinde bulunan 42 AHC 116 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpma sonucu motosiklet otomobile saplandı.

Motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 çocuk ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştüSarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü
Trabzon'da kestikleri ağacın altında kalan baba ile oğlu hayatını kaybettiTrabzon'da kestikleri ağacın altında kalan baba ile oğlu hayatını kaybetti
Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdiKazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:35
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:32
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.