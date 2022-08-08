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Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

08.08.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Eyüpsultan'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlhan Yılmaz idaresindeki 34 EJK 172 plakalı yolcu otobüsü, Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı istikameti Hasdal Askeri Kışlası mevkisinde Pınar Karabayır idaresindeki 34 ZK 3887 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, Murat Hakan Aydın'ın kullandığı 34 LAE 852 plakalı servis minibüsü ve Fatih Bekar'ın kullandığı 34 EAR 190 plakalı kamyonete, ardından bariyerlere çarparak durabildi.

Kamyonet ise önünde seyreden Eren Demiröz'ün kullandığı 34 DMA 307 plakalı araca ve Suat Özdemir idaresindeki 34 TJN 77 plakalı ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan Fatih Bekar, Sedat Kaymak, Muhammed Enes Işık, Rukiye Semah Arpacı, Sema Yatçı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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