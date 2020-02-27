YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultanlı çocuklardan Elazığlı kardeşlerine anlamlı destek

Eyüpsultanlı çocuklardan Elazığlı kardeşlerine anlamlı destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.02.2020 17:09 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Yeşilpınar Bilgi evi öğrencileri, Lise Giriş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler için, konu anlatımlı test kaynak kitaplarını hazırlayıp Elazığ’a gönderdi.Elazığ depremi sonrasında hasar gören “Gazi Ortaokulu” ve “Şehit Cuma Dağ Ortaokulu”nda eğitim gören kardeşlerine kitapları temin eden bilgi evi öğrencileri, kolileri kendileri hazırladılar.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Yeşilpınar Bilgi evi öğrencileri, Lise Giriş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler için, konu anlatımlı test kaynak kitaplarını hazırlayıp Elazığ’a gönderdi.
Elazığ depremi sonrasında hasar gören “Gazi Ortaokulu” ve “Şehit Cuma Dağ Ortaokulu”nda eğitim gören kardeşlerine kitapları temin eden bilgi evi öğrencileri, kolileri kendileri hazırladılar. Elazığ’da deprem sonrası okulları hasar gören ve derslerine ara verilen arkadaşları için sınavlara hazırlık test kitapları yollayan bilgi evi öğrencileri onlara destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Yeşilpınar Bilgi evi öğrencilerinden Emirhan Kocaman, duygularını şu sözlerle aktardı: “Biz şu an LGS sınavına hazırlanıyoruz. Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında orada yaşayan çoğu arkadaşımız zor durumda kaldılar. Eğitimlerinde aksamalar oldu. Bu kampanyayla onlara bir nebze de olsa destek olmak bizleri çok mutlu etti.”

“Elazığ’daki arkadaşlarımızın yanındayız”
Yeşilpınar Bilgi Evi’ne devam eden 8. sınıf öğrencisi Büşra Altuntaş ise Elazığ’daki arkadaşlarının yanında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Elazığ’daki deprem için çok üzüldüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazi Ortaokulu ve Şehit Cuma Dağ Ortaokulu’na test kitapları gönderiyoruz. İnşallah sınavda da başarılı olurlar, bizler her zaman oradaki arkadaşlarımızın yanındayız.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
13:22
İkindi
16:26
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.