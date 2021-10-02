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Eyvah Eyvah 2 nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler?

02.10.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde usta oyuncular Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın bulunduğu Eyvah Eyvah 2 filmi Hakan Algül tarafından yönetildi, senaryosu ise Ata Demirer tarafından yazıldı. Yapım yılı 2010 olan Eyvah Eyvah 2 filminde, kasabaya dönen Hüseyin kafayı Müjgan'a takar. İşte merak edilenler...

Eyvah Eyvah 2 nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler?

7 Ocak 2011'de gösterime giren Eyvah Eyvah 2 filmi, tüm zamanların en çok izlenen ilk 10 Türk filmi arasında yer aldı. Komedi filmi olan Eyvah Eyvah 2, gösterime girdiği zamandan itibaren ilk üç gün boyunca 801 bin 863 kişi tarafından izlendi. Söz konusu film, henüz 4. haftasında 3 milyon 123 bin seyirciye ulaştı. İşte detaylar...

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2 filminin çekimleri Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında gerçekleşti.

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU

Maceranın İstanbul ayağındayken babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye geri döner. Babasını, dedesi ve ninesinin yanına yerleştirir. Olaya alışamayan Hüseyin'in aklı Müjgan'dadır. Ancak kasabaya yeni tayin olan doktor, Hüseyin'in önünde bir engeldir. Doktordan kurtulmak için her yolu denemekten çekinmeyen Hüseyin her seferinde rezil olur.

Eyvah Eyvah 2 nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler?

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ OYUNCULARI

  • Şener Kökkaya
  • Ata Demirer
  • Özge Borak
  • Neslihan Aka
  • Demet Akbağ
  • Tanju Tuncel
  • Ayşe Nil Şamlıoğlu
  • Meray Ülgen
  • Selçuk Uluergüven
  • Hamdi Alp
  • Rafi Emeksiz
  • Bican Günalan
  • Özkan Çınarlı
  • Murat Serezli
  • Şehsuvar Aktaş
  • Hande Dane
  • Alican Yücesoy
  • Caner Alkaya
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Okan Çabalar
  • Kahraman Sivri
  • Salih Kalyon
  • Tarık Ünlüoğlu


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eyvah eyvah 2 Ata Demirer Demet Akbağ
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