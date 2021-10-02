Eyvah Eyvah 2 nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler?

7 Ocak 2011'de gösterime giren Eyvah Eyvah 2 filmi, tüm zamanların en çok izlenen ilk 10 Türk filmi arasında yer aldı. Komedi filmi olan Eyvah Eyvah 2, gösterime girdiği zamandan itibaren ilk üç gün boyunca 801 bin 863 kişi tarafından izlendi. Söz konusu film, henüz 4. haftasında 3 milyon 123 bin seyirciye ulaştı. İşte detaylar...
Eyvah Eyvah 2 filminin çekimleri Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında gerçekleşti.
Maceranın İstanbul ayağındayken babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye geri döner. Babasını, dedesi ve ninesinin yanına yerleştirir. Olaya alışamayan Hüseyin'in aklı Müjgan'dadır. Ancak kasabaya yeni tayin olan doktor, Hüseyin'in önünde bir engeldir. Doktordan kurtulmak için her yolu denemekten çekinmeyen Hüseyin her seferinde rezil olur.
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