Eyvah Eyvah 2 nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler?

7 Ocak 2011'de gösterime giren Eyvah Eyvah 2 filmi, tüm zamanların en çok izlenen ilk 10 Türk filmi arasında yer aldı. Komedi filmi olan Eyvah Eyvah 2, gösterime girdiği zamandan itibaren ilk üç gün boyunca 801 bin 863 kişi tarafından izlendi. Söz konusu film, henüz 4. haftasında 3 milyon 123 bin seyirciye ulaştı. İşte detaylar...

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2 filminin çekimleri Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında gerçekleşti.

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU

Maceranın İstanbul ayağındayken babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye geri döner. Babasını, dedesi ve ninesinin yanına yerleştirir. Olaya alışamayan Hüseyin'in aklı Müjgan'dadır. Ancak kasabaya yeni tayin olan doktor, Hüseyin'in önünde bir engeldir. Doktordan kurtulmak için her yolu denemekten çekinmeyen Hüseyin her seferinde rezil olur.

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ OYUNCULARI

Şener Kökkaya

Ata Demirer

Özge Borak

Neslihan Aka

Demet Akbağ

Tanju Tuncel

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Meray Ülgen

Selçuk Uluergüven

Hamdi Alp

Rafi Emeksiz

Bican Günalan

Özkan Çınarlı

Murat Serezli

Şehsuvar Aktaş

Hande Dane

Alican Yücesoy

Caner Alkaya

Teoman Kumbaracıbaşı

Okan Çabalar

Kahraman Sivri

Salih Kalyon

Tarık Ünlüoğlu



