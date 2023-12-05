EYVAH EYVAH oyuncuları kimdir, konusu nedir? Eyvah Eyvah filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Eyvah Eyvah filmi Star Tv ekranlarında yayınlanması sebebiyle gündemde yer aldı. Filmin başrollerinden biri olan ünlü oyuncu Ata Demirer aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme alıyor. Eyvan Eyvah filminde, Çanakkale Geyikli'de klarnet çalarak hayatını devam ettiren ve beklenmedik olayla İstanbul'a gelen Hüseyin ve ona kucak açan Firuzan'ın hayatı anlatılmaktadır.
İstanbul'a gelen, Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biri olan Hüseyin (Ata Demirer) klarnet çalarak geçimini sağlamaktadır ve Hemşire Müjgan'a âşıktır ancak beklenmedik bir olay onu köyünden ayırır. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Hüseyin'e, İstanbul’un gece kulüplerinde assolistlik yapan Firuzan (Demet Akbağ) sahip çıkar. Ancak hayatı yoğun ve karışık olan Firuzan'ın, Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dâhil olacaktır
Ata Demirer - Hüseyin Badem
Özge Borak - Müjgan
Demet Akbağ - Firuzan
Tanju Tuncel - Hatice Nine
Salih Kalyon - Halil Dede
Şehsuvar Aktaş - Irfan
Meray Ülgen - Ali Riza Seker
Gökhan Atılmış - Haldun Eskiciler
Caner Alkaya - Melek
Hande Dane - Sema
Kahraman Sivri - Komutan
Alican Yücesoy - Ibrahim
Okan Çabalar - Berber Murat
Bican Günalan - Ramiz
Münir Canar - Yakup
Ayfer Dündar - Hemsire
Bengü Ergin - Hastanedeki Görevli
Rafi Emeksiz - Saban Dayi
Goktay Tosun - Muavin
Burhan Yıldız - Fuat Seker
Ali Savaşçı - Fatih
Edip Tepeli - Garson
Tevfik Yapıcı - Muharrem
2009 yılı yapımı komedi filmi Eyvah Eyvah Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında ve aynı zamanda İstanbul'da çekildi.