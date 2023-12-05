EYVAH EYVAH oyuncuları kimdir, konusu nedir? Eyvah Eyvah filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Eyvah Eyvah filmi Star Tv ekranlarında yayınlanması sebebiyle gündemde yer aldı. Filmin başrollerinden biri olan ünlü oyuncu Ata Demirer aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme alıyor. Eyvan Eyvah filminde, Çanakkale Geyikli'de klarnet çalarak hayatını devam ettiren ve beklenmedik olayla İstanbul'a gelen Hüseyin ve ona kucak açan Firuzan'ın hayatı anlatılmaktadır.

EYVAH EYVAH KONUSU

İstanbul'a gelen, Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biri olan Hüseyin (Ata Demirer) klarnet çalarak geçimini sağlamaktadır ve Hemşire Müjgan'a âşıktır ancak beklenmedik bir olay onu köyünden ayırır. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Hüseyin'e, İstanbul’un gece kulüplerinde assolistlik yapan Firuzan (Demet Akbağ) sahip çıkar. Ancak hayatı yoğun ve karışık olan Firuzan'ın, Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dâhil olacaktır

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Ata Demirer - Hüseyin Badem

Özge Borak - Müjgan

Demet Akbağ - Firuzan

Tanju Tuncel - Hatice Nine

Salih Kalyon - Halil Dede

Şehsuvar Aktaş - Irfan

Meray Ülgen - Ali Riza Seker

Gökhan Atılmış - Haldun Eskiciler

Caner Alkaya - Melek

Hande Dane - Sema

Kahraman Sivri - Komutan

Alican Yücesoy - Ibrahim

Okan Çabalar - Berber Murat

Bican Günalan - Ramiz

Münir Canar - Yakup

Ayfer Dündar - Hemsire

Bengü Ergin - Hastanedeki Görevli

Rafi Emeksiz - Saban Dayi

Goktay Tosun - Muavin

Burhan Yıldız - Fuat Seker

Ali Savaşçı - Fatih

Edip Tepeli - Garson

Tevfik Yapıcı - Muharrem

EYVAH EYVAH NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2009 yılı yapımı komedi filmi Eyvah Eyvah Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında ve aynı zamanda İstanbul'da çekildi.







