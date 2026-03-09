Eyvah Osimhen! Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi büyük tehlike

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

OSIMHEN TEHLİKESİ

Nijeryalı forvet, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi halinde İngiltere’de oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Bu ihtimal, teknik heyet için önemli bir risk oluştururken Osimhen’in hücum hattındaki kritik rolü dikkat çekiyor.

GALATASARAY'DA 7 İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen’in yanı sıra kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, kanat oyuncuları Roland Sallai ile Noa Lang de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi durumunda rövanşta takımının başında yer alamayacak.

LIVERPOOL'DA DA SINIRDA İSİMLER VAR

İngiliz temsilcisinde ise Conor Bradley ile Curtis Jones sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Öte yandan sakatlığı bulunan Alexander Isak’ın ilk maçta forma giyemeyeceği belirtildi.