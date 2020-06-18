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Eyyübiye’de dezenfekte istasyonları kuruluyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.06.2020 11:05 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yoğunluk olan tüm noktalar ile semt pazarları ve kurum girişlerine dezenfekte istasyonları kurmaya devam ediyor.Eyyübiye Belediyesi, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yoğunluk olan tüm noktalar ile semt pazarları ve kurum girişlerine dezenfekte istasyonları kurmaya devam ediyor.

Eyyübiye’de dezenfekte istasyonları kuruluyor

Eyyübiye Belediyesi, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yoğunluk olan tüm noktalar ile semt pazarları ve kurum girişlerine dezenfekte istasyonları kurmaya devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yoğunluk olan tüm noktalar ile semt pazarları ve kurum girişlerine dezenfekte istasyonları kurmaya devam ediyor. El değmeden pedal sistemi ile hizmet veren, içerisinde antibakteriyel dezenfekte bulunduran sistem ile virüsle mücadele ediliyor. Vatandaşların sıklıkla kullandığı ve ekipler tarafından her gün düzenli bir şekilde dolumu yapılan antivirüs dezenfekte içeren istasyonların sayısının ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her alana monte edileceği belirtildi.

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