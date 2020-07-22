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Eyyübiye’de kurban kesim ve satış yerleri açıklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.07.2020 11:03 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ortamda kurban satış ve kesim işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı.

Eyyübiye’de kurban kesim ve satış yerleri açıklandı

Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ortamda kurban satış ve kesim işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.
Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Vatandaşların bayram öncesi yapacağı satış işlemi ve sonrasındaki kesim işlemi sırasında mağdur olmalarını önlemek isteyen ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi koordineli bir şekilde çalışmalarına başladı. Ekipler vatandaşların kurbanlarını rahatlıkla kullanabilecekleri kesim ve satış yerlerini belirledi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgını da dikkate alınarak yapılan hazırlıklar hummalı bir şeklide sürerken, ekipler vatandaşların satış ve kesim esnasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için de çalışma yürütüyor.
Eyyübiye Belediyesi kurban kesim yerleri, Yeni Hayvan Pazarı,Eyüp Peygamber Makamı Doğusu boş alan, Buhara Mahallesi Zeytinlik Otoparkının arkası, Direkli Mahallesi, S.S.K. CAD. Sonu ve elektrik trafosu kuzeyinde bulunan müsait alanda kurban kesimi yapılacak.
Eyyübiye belediyesi kurban satış yerleri ise, Eyyüpkent Semt Pazarı Yeri, Yeni Hayvan Pazarı Büyükşehir Mezbahanesi, Buhara Mahallesi Soro İmam Taziye Evi Yanı, Yenice Semt Pazarı 3991. Sokak, Batıkent Mahallesi Çarşamba Pazarı Yeri ve SSK Caddesi sonu Semt Pazarı Yerinde kurban satışları yapılacak.

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