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Ezel'de Kenan Birkan'ın gençliğini oynayan oyuncu Hercai dizisinin yıldızı çıktı! Görenler inanamıyor

26.07.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 sezon yayınlanan Ezel dizisi 71. bölümde final yaptı. Dizide Kenan Birkan rolünü, usta oyuncu Haluk Bilginer canlandırdı. Kenan Birkan'ın gençliğini oynayan oyuncu bakın kim çıktı.

Ezel'de Kenan Birkan'ın gençliğini oynayan oyuncu Hercai dizisinin yıldızı çıktı! Görenler inanamıyor

2009-2011 tarihleri arasında yayınlanan Ezel, ekranların unutulmaz dizilerinden biri oldu. Ezel dizisi oyuncuları, konusu ve replikleriyle yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Dizide Kenan Birkan'ın gençliğini canlandıran oyuncu, Hercai dizisinin yıldızı çıktı.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Cahit Gök, Haluk Bilginer'in oynadığı Kenan Birkan rolünün gençliğini canlandıran oyuncuydu.

Ezel'de Kenan Birkan'ın gençliğini oynayan oyuncu Hercai dizisinin yıldızı çıktı! Görenler inanamıyor

Bu dizide hayat verdiği Genç Kenan Birkan rolü ile seyircilerin akıllarına kazındı.

Ezel'de Kenan Birkan'ın gençliğini oynayan oyuncu Hercai dizisinin yıldızı çıktı! Görenler inanamıyor

Ezel dizisinden sonra da oyunculuk kariyerine devam eden Cahit Gök, bir başka reyting rekortmeni olan Hercai dizisinde Fırat Demiralp rolünü oynadı.

Ezel'de Kenan Birkan'ın gençliğini oynayan oyuncu Hercai dizisinin yıldızı çıktı! Görenler inanamıyor

40 yaşındaki Gök 2008 yılından beri dönem dönem farklı projelerle seyircilerle buluştu.

Ezel'de Kenan Birkan'ın gençliğini oynayan oyuncu Hercai dizisinin yıldızı çıktı! Görenler inanamıyor

Ezel'de Kenan Birkan'ın gençliğini oynayan oyuncu Hercai dizisinin yıldızı çıktı! Görenler inanamıyor

Ezel'de Kenan Birkan'ın gençliğini oynayan oyuncu Hercai dizisinin yıldızı çıktı! Görenler inanamıyor

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer ezel
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