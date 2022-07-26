Ezel'de Kenan Birkan'ın gençliğini oynayan oyuncu Hercai dizisinin yıldızı çıktı! Görenler inanamıyor

2009-2011 tarihleri arasında yayınlanan Ezel, ekranların unutulmaz dizilerinden biri oldu. Ezel dizisi oyuncuları, konusu ve replikleriyle yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Dizide Kenan Birkan'ın gençliğini canlandıran oyuncu, Hercai dizisinin yıldızı çıktı.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Cahit Gök, Haluk Bilginer'in oynadığı Kenan Birkan rolünün gençliğini canlandıran oyuncuydu.

Bu dizide hayat verdiği Genç Kenan Birkan rolü ile seyircilerin akıllarına kazındı.

Ezel dizisinden sonra da oyunculuk kariyerine devam eden Cahit Gök, bir başka reyting rekortmeni olan Hercai dizisinde Fırat Demiralp rolünü oynadı.

40 yaşındaki Gök 2008 yılından beri dönem dönem farklı projelerle seyircilerle buluştu.





