Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyayı salladı!

İşte yakışıklı oyuncunun son görüntüsü...
Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle şaşırtıyor
Tartışmasız Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden biri olan Ezel, yayınlandığı dönem milyonları ekrana kilitliyordu.
Dizide İmirzalıoğlu'nun gençliğini canlandıran İsmail Filiz, yeni saçlarıyla dizideki görüntüsünden farklı bir tarza büründü.
Instagram'da 51 bin takipçisi olan Filiz'in yeni tarzı için takipçileri, ''Ömer'e ne olmuş?'' ve ''Bu Ömer mi???'' gibi yorumlarda bulundu.
Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan 39 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında hayatını meslektaşı Nurana Bagieva ile birleştirdi.
Bagieva, bir dönem rol aldığı Göç Zamanı dizisinin çekimleri esnasında, sevişme sahnesinde oynamayı reddettiği için dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.
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