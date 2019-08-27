Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyayı salladı!

Tartışmasız Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden biri olan Ezel, yayınlandığı dönem milyonları ekrana kilitliyordu.

Instagram'da 51 bin takipçisi olan Filiz'in yeni tarzı için takipçileri, ''Ömer'e ne olmuş?'' ve ''Bu Ömer mi???'' gibi yorumlarda bulundu.