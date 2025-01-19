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Ezeli rakiplerin Ahmed Kutucu yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray devredeydi, transfer bitiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2025 10:20
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Süper Lig'in sürpriz ekibi Eyüpspor'da gösterdiği performansla kendinden söz ettiren Ahmed Kutucu'nun transfer olacağı iddiaları her geçen gün artıyor. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Ahmed Kutucu transferi için yeni detaylar ortaya çıktı.

Ezeli rakiplerin Ahmed Kutucu yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray devredeydi, transfer bitiyor...
Ahmed Kutucu

Ahmed Kutucu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Eyüpspor'un golcü oyuncusu Ahmed Kutucu'nun transfer süreci tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği bu süreç için flaş gelişmeler yaşandı.

EYÜP'TEN BİLGİ ALINDI

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Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak için harekete geçen Fenerbahçe ve Galatasaray, oyuncunun durumu hakkında bilgiler aldı.

CİMBOM İMZA AŞAMASINA GELDİ

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Mauro Icardi'nin sakatlanmasıyla birlikte forvet rotasyonunda eksik oluşan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile yaptığı temasları sıklaştırdı ve Ahmed Kutucu transferini bitirme noktasına getirdi.

Ahmed Kutucu'nun Transferi Hakkında Ne Düşüyorsunuz?

Fenerbahçe'ye transfer olacağını düşünüyorum
Galatasaray'a transfer olacağını düşünüyorum
Her iki takımla da anlaşma sağlanamayacak
Transferi başka bir takıma gerçekleşecektir

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Fenerbahçe Fenerbahçe
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ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
-
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor fenerbahçe galatasaray
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