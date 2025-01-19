Ezeli rakiplerin Ahmed Kutucu yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray devredeydi, transfer bitiyor...

Eyüpspor'un golcü oyuncusu Ahmed Kutucu'nun transfer süreci tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği bu süreç için flaş gelişmeler yaşandı.

EYÜP'TEN BİLGİ ALINDI

Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak için harekete geçen Fenerbahçe ve Galatasaray, oyuncunun durumu hakkında bilgiler aldı.

CİMBOM İMZA AŞAMASINA GELDİ

Mauro Icardi'nin sakatlanmasıyla birlikte forvet rotasyonunda eksik oluşan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile yaptığı temasları sıklaştırdı ve Ahmed Kutucu transferini bitirme noktasına getirdi.