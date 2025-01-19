Ezeli rakiplerin Ahmed Kutucu yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray devredeydi, transfer bitiyor...

Eyüpspor'un golcü oyuncusu Ahmed Kutucu'nun transfer süreci tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği bu süreç için flaş gelişmeler yaşandı.
Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak için harekete geçen Fenerbahçe ve Galatasaray, oyuncunun durumu hakkında bilgiler aldı.
Mauro Icardi'nin sakatlanmasıyla birlikte forvet rotasyonunda eksik oluşan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile yaptığı temasları sıklaştırdı ve Ahmed Kutucu transferini bitirme noktasına getirdi.
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