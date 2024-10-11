Ezeli rakipten Ferdi Kadıoğlu hakkında transfer açıklaması! "Beşiktaş'ta çalışırken Ferdi Kadıoğlu'nu çok istedim"

Beşiktaş'ta bir dönem görev alan Serkan Reçber, görev aldığı yıllarda yaşanan transfer gelişmelerini paylaştı. HT Spor'da konuşan Serkan Reçber'in açıklamaları sonrası ilginç detaylar ortaya çıktı.

ORKUN KÖKÇÜ VE FERDİ KADIOĞLU

"Beşiktaşlı dostlarım iyi dinlesin. Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu, çok istedim. Yönetime söyledim, isimler bende kalsın. 'Çok istiyorum' dedim. 'Hoca düşünmüyor. Hoca, genç oyuncuya sıcak bakmıyor. Hocanın hedefi şampiyonluk.' dediler. Ne dedim biliyor musunuz? 'Ben, Beşiktaş'ın geleceğine transfer yaparken 5 maç sonra kaybedip görevde olmayacak. Ya da sezon sonu görevi bırakacak bir teknik adam üzerinden plan yapmam. İster oynatsın ister oynatmasın. Ferdi Kadıoğlu, özellikle Orkun Kökçü de Beşiktaş'ın geleceği. Bırakın ben, bu yatırımı yapayım' dedim."

"ORKUN'DAN DAHA İYİSİNİ BULDUK DEDİLER"

'Olmaz' dediler. 'Orkun Kökçü'den daha iyisini bulduk' dediler, Muhayyer Oktay çıktı. Ferdi Kadıoğlu transferine çok yaklaşmıştık. Tamamen strateji ve planlama hatasıydı. Yanlış bir organizasyon yaptık ve transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe aldı. Hem çok iyi sezonlar geçirdi hem de çok iyi para kazandı."