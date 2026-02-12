SPOR

Ezeli rekabette "yok artık" dedirten olay! Rakibi küme düştü, stadyumda "cenaze töreni" düzenlediler

Paraguay Ligi'nde futbol sahalarında ender görülen bir "kutlama" yaşandı! Guarani, ezeli rakibi Ponte Preta'nın küme düşmesini fırsat bilip stadyumunda akılalmaz bir şova imza attı. Işıkların kapatıldığı ve hoparlörlerden "Cenaze Marşı"nın yükseldiği o anlar, sosyal medyada viral oldu.

Emre Şen

Paraguay futbolu, saha içi yetenekleri kadar tribün şovları ve acımasız rekabetleriyle de ünlüdür. Ancak Campinas derbisinin tarafları Guarani ile Ponte Preta arasındaki rekabette yaşanan son olay, "tuz basmak" deyiminin tam karşılığı oldu.

IŞIKLAR KAPANDI, CENAZE MARŞI BAŞLADI

Ezeli rekabette "yok artık" dedirten olay! Rakibi küme düştü, stadyumda "cenaze töreni" düzenlediler 1

Zor günler geçiren ve küme düşmesi kesinleşen Ponte Preta'nın bu başarısızlığı, ezeli rakibi Guarani cephesinde bayram havası estirdi.

Guarani, kendi stadyumunda oynadığı maçın ardından veya özel bir organizasyonla (Olayın akışına göre) stadyumun tüm ışıklarını kapattı. Zifiri karanlığa gömülen stadyumda, hoparlörlerden yüksek sesle hüzünlü bir "Cenaze Marşı" çalınmaya başlandı.

"RAKİBİMİZ ÖLDÜ" MESAJI

Ezeli rekabette "yok artık" dedirten olay! Rakibi küme düştü, stadyumda "cenaze töreni" düzenlediler 2

Guarani taraftarları ve yönetimi, bu hamleyle ezeli rakiplerinin küme düşmesini bir "vefat" gibi kutlayarak futbol tarihinin en ağır göndermelerinden birine imza attı. Stadyum skorbordunda ve tribünlerde açılan pankartlarda da küme düşen rakibe yönelik alaycı mesajlar yer aldı.

O anlara ait görüntüler kısa sürede dünya gündemine otururken, futbolseverler "Güney Amerika'da rekabetin şakası yok" yorumlarında bulundu.

