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Ezequiel Garay'ın eşinden duygulandıran paylaşım!

İSPANYA HABERLERİ  | 16.03.2020 22:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs kapan futbolcu Ezequiel Garay'ın eşinden duygulandıran bir paylaşım geldi.

Ezequiel Garay'ın eşinden duygulandıran paylaşım!

İspanya La Liga takımlarından Valencia forması giyen savunma oyuncusu Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro, instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Gorro, normal hayattan kendisini izole eden ve ailesiyle dahi yakın temasta bulunmayan Garay ile kendisinin bir fotoğrafını, "Mesafeler varken bile birlikteyiz. Eze, doktorların tavsiyesi üzerine maske takıyor." notuyla paylaştı.

Tamara Gorro'nun bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

GARAY'DAN SONRA 4 İSME DAHA VİRÜS BULAŞTI

Valencia'da Ezequiel Garay'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşları Eliaquim Mangala, Luis Gaya ve 2 kulüp çalışanında da koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ezequiel Garay La Liga İspanya koronavirüs

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