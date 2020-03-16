Ezequiel Garay'ın eşinden duygulandıran paylaşım!

İspanya La Liga takımlarından Valencia forması giyen savunma oyuncusu Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro, instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Gorro, normal hayattan kendisini izole eden ve ailesiyle dahi yakın temasta bulunmayan Garay ile kendisinin bir fotoğrafını, "Mesafeler varken bile birlikteyiz. Eze, doktorların tavsiyesi üzerine maske takıyor." notuyla paylaştı.
Tamara Gorro'nun bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.
Valencia'da Ezequiel Garay'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşları Eliaquim Mangala, Luis Gaya ve 2 kulüp çalışanında da koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
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