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Ezequiel Lavezzi'nin başı seks kasedi ile dertte!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.05.2020 20:58 | Son Güncelleme

Sevgilisi ile karantinada olan Arjantin futbolunun yıldız isimlerinden Ezequiel Lavezzi'nin siber tehditle tadı kaçtı. Ünlü futbolcu, bilgisayar korsanlarının kendisini cinsel ilişki kasediyle tehdit ettiklerini söyledi. Ünlü futbolcunun avukatları olayın ardından polisle temasa geçti.

Avrupa'da Paris Saint Germain ve Napoli'de forma giyen, son olarak da Çin takımlarından Hebei Fortune'da mücadele eden 35 yaşındaki yıldız,koronavirüs salgınından korunmak için Brezilyalı sevgilisi Natalia Borges ile Karayipler'de karantinanın tadını çıkarıyor.

Arjantin basınına konuşan 35 yaşındaki futbolcu ve sevgilisi Borges, şantaj yapan bilgisayar korsanları hakkında "Bize Instagram'dan ulaştılar. İki farklı hesaptan yazdılar" ifadelerini kullandı ve şu sözleri sarfetti.

CİNSEL İLİŞKİ KASETLERİ

Lavezzi, "Ellerinde cinsel ilişki kasetleri olduğunu, videolar ve fotoğraflar olduğunu söylediler. Her fotoğraf ve video için 4 bin sterlin istediler. Eğer ödemezsek sosyal medyada yayınlayacaklarını söylediler." dedi.

Bilgisayar korsanlarının video ve ses kayıtlarındaki içeriklere dair detaylar vermesiyle yaptıkları şantajın blöf olmadığı ortaya çıktı. Yaşananların ardından Lavezzi'nin avukatları, siber suçlarla ilgili olarak Arjantin polis departmanı ile temasa geçti.

Arjantinli Lavezzi, 2016 yılında Çin'e gitmeden önce PSG ile dört Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.

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