Ezgi Baylar, Talat Bulut'un tacizine uğradığını açıkladı

“Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut ile kostüm asistanı Özge Şimşek arasında yaşanan taciz olayı gündemden düşmüyor.

'Yasak Elma' dizisinde kostüm görevlisine taciz ettiği iddialarıyla bir anda gündeme gelen Talat Bulut'a bir suçlama daha!

Bulut'un video atarak taciz ettiği Ezgi Baylar da, yaşanan bu hadiselere sessiz kalamadı.

Kendisinin de Talat Bulut tarafından taciz edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Baylar'a kısa sürede binlerde destek mesajı geldi.

Ezgi Baylar daha sonra ise kendisine gelen videonun silindiğini paylaşarak "Kadına tacize hayır" dedi.