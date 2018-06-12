MAGAZİN

Ezgi Baylar, Talat Bulut'un tacizine uğradığını açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

Moda programındaki başarısıyla adından söz ettiren ve dizi sektörüne geçiş yapan Ezgi Baylar da Talat Bulut'un tacizine uğradığını söyledi. Taciz gündeme sürüyor

Ezgi Baylar, Talat Bulut'un tacizine uğradığını açıkladı

“Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut ile kostüm asistanı Özge Şimşek arasında yaşanan taciz olayı gündemden düşmüyor.

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'Yasak Elma' dizisinde kostüm görevlisine taciz ettiği iddialarıyla bir anda gündeme gelen Talat Bulut'a bir suçlama daha!

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Bulut'un video atarak taciz ettiği Ezgi Baylar da, yaşanan bu hadiselere sessiz kalamadı.

Kendisinin de Talat Bulut tarafından taciz edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Baylar'a kısa sürede binlerde destek mesajı geldi.

Talat Bulut'un rol arkadaşı Eda Ece konuştu!Talat Bulut'un rol arkadaşı Eda Ece konuştu!

Ezgi Baylar daha sonra ise kendisine gelen videonun silindiğini paylaşarak "Kadına tacize hayır" dedi.

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Talat Bulut ezgi baylar

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