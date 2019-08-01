SPOR

Ezgi Dilik: Her maçı final gibi oynamalıyız

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Voleybol Takımı pasörlerinden Ezgi Dilik, Avrupa Şampiyonası ile ilgili açıklamasında, "Hiçbir maçın kolay geçmeyeceğinin bilincindeyiz. Hangi takımla ne zaman oynadığımızın bir önemi yok. Takım oyunuyla ve en hırslı halimizle her maçı final maçı gibi oynamalıyız" dedi.

Ezgi Dilik: Her maçı final gibi oynamalıyız

A Milli Kadın Voleybol Takımı pasörlerinden Ezgi Dilik, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara’da ev sahipliği yapacağımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na dair soruları yanıtladı. 24 yaşındaki voleybolcu, "Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda milli formayı giymek ne ifade ediyor" şeklindeki soruya, "Bu, oldukça değerli bir şey. Milli gurur her zaman ilk sıradadır. Böyle önemli bir organizasyonda bir kez daha bu formayı taşıdığım için gurur duyuyorum" cevabını verdi.

"GENÇ VE ÇOK ENERJİK BİR TAKIMIZ"

Ev sahibi olmanın her zaman avantaj olduğunu vurgulayan Ezgi, "Genç ve çok enerjik bir takımız. Sizlerin, tribünde yer alacak tüm seyircilerimizin de aynı büyük enerjiyle bizi destekleyeceğinden eminim. Bu yüzden taraflarımızla olmak, apayrı bir önem taşıyor" diye konuştu.

"HER MAÇI FİNAL MAÇI GİBİ OYNAMALIYIZ"

Ezgi, rakipleri de değerlendirerek, "Avrupa Şampiyonası’ndayız, bu yüzden hiçbir maçın kolay geçmeyeceğinin bilincindeyiz. Hangi takımla ne zaman oynadığımızın bir önemi yok. Takım oyunuyla ve en hırslı halimizle her maçı final maçı gibi oynamalıyız" şeklinde konuştu.

Milli takım seyircisine de seslenen milli voleybolcu, "Biz formayı üstümüzde taşıyalım, sizinle beraber tek yürek savaşalım" mesajını verdi.

22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum
'Olimpiyat vizesini ilk elemede almak istiyoruz''Olimpiyat vizesini ilk elemede almak istiyoruz'
15 Yaş Altı ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası15 Yaş Altı ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Voleybol Takımı Ezgi Dilik avrupa şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti

Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti

Ve Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

Ve Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

Beşiktaş'a Skrtel müjdesi! Martins Indi Kartal oluyor

Beşiktaş'a Skrtel müjdesi! Martins Indi Kartal oluyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Binlerce kişi Başpehlivan Ali Gürbüz için toplandı

Binlerce kişi Başpehlivan Ali Gürbüz için toplandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

A Milli Takım, Brezilya'ya mağlup oldu

A Milli Takım, Brezilya'ya mağlup oldu

Kırkpınar’da yeni rekor!

Kırkpınar’da yeni rekor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat bileti peşinde

Kadın milliler olimpiyat bileti peşinde

Ezgi Dilik: Her maçı final gibi oynamalıyız

'Her maçı final gibi oynamalıyız'

Eda Erdem Dündar: Olimpiyat vizesini ilk elemede almak istiyoruz

'Olimpiyat vizesini ilk elemede almak istiyoruz'

15 Yaş Altı ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası

15 Yaş Altı ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası

Hande Baladın: Olimpiyatlara gitmeyi çok istiyoruz

'Olimpiyatlara gitmeyi çok istiyoruz'

Simge Aköz: Çin'de elimizden geleni ortaya koyacağız

'Elimizden geleni ortaya koyacağız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.