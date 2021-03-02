Ezgi Mola 'büyük aşkı' Jason Statham’a ulaşamayınca bakın ne yaptı

Ezgi Mola, sosyal medya hesaplarından Jason Statham hayranlığını yıllardır dile getirmekte. Oyuncu, sosyal medyada ünlü aktöre yaptığı yorumlarla görenleri kahkahalara boğarken, Statham’a uzun yıllardır hayranlığını saklamadığı gibi, durumu ti’ye alan pek çok paylaşıma da imza atıyor.

YAKININA KADAR GELDİ AMA GÖREMEDİ

TRT1’de salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı Safiye ile gündemde olan oyuncu, birkaç gündür ‘büyük aşkı’ Jason Statham’ın İstanbul’a gelmesi ile birlikte, ünlü aktörle ilgili paylaşımlar yapmakta.

Instagram sayfasından ikisinin bir biblosunu paylaşan oyuncu, esprili yorumuyla görenleri de güldürmüştü. Statham, birkaç gün önce geldiği Türkiye’de, restorasyonu tamamlanan Atlas Sineması Müzesi’nin açılışı için Beyoğlu’ndaydı.

"NİYE GELDİĞİ BELLİ OLDU"

Aynı saatlerde yine aynı semtte dizi çekiminde olan Ezgi Mola ise yakınına gelen ama göremediği Jason Statham için bir story paylaştı.

Mola, esprili paylaşımının ardından, bir takipçisinden gelen ve görenleri güldüren bir başka paylaşımıyla da dikkat çekti. “Niye geldiği belli oldu” notuyla yapılan paylaşımda Jason Statham, Türk bayrağının önünde ve elinde Ezgi Mola fotoğrafı ile görülüyor.

Fotomontajla yapılan bu paylaşım, Ezgi Mola’nın da hoşuna gitmiş olacak ki takipçileriyle paylaşarak duruma yine esprili bir gönderme yaptı.

