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Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 09:20 | Son Güncelleme

Oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesabından paylaştığı bir haberin ardından tepkisini yine sosyal medyada gösterdi

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola'yı çileden çıkaran olay. Genç oyuncu sosyal medyadan ateş püskürdü.

Efeler Belediyesi’ne bağlı bir çöp toplama kamyonunun köpeğin üzerinden geçtiğine dair haberi paylaşan Mola, ardından da gerek hayvanlara yapılan işkenceler üzerinden ve gerekse kadına uygulanan şiddete tepki göstermek adına bir paylaşımda bulundu.

Bu ortamın yaratılmasında suçlarının bulunduğunu düşündüğü siyasetçilere de seslenen Ezgi Mola çok sert ifadeler kullanmaktan da geri durmadı.

İşte Mola’nın hesabından paylaştığı o ifadeler: 'Defolun gidin, geberin! Seçim zamanı şunu yapacağız bunu yapacağız diyeceğinize önce yasaları değşitirin. Onlarca şerefsizi hapse tıkın; sonra oy isteyin."


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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola ezgi mola hayvan hakları

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