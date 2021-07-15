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Ezgi Mola'dan Gülşen isyanı: Özgürlükleri kısıtlayıp vır vır etmek yerine...

15.07.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in trasparan sahne kostümü gündem olmuştu. Gülşen yaptığı açıklamayla gelen yorumlara tepki gösterdi. Gülşen'e bir destek de Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ezgi Mola'dan geldi.

Ezgi Mola'dan Gülşen isyanı: Özgürlükleri kısıtlayıp vır vır etmek yerine...

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daki bir mekanda sahne alan Gülşen, şarkıları kadar transparan kıyafetiyle de geceye damga vurmuştu. Ünlü şarkıcı, çok konuşulan sahne kostümü ile ilgili açıklama yaptı.

Gülşen, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi..." dedi

Transparan kıyafetiyle ilgili ilk kez konuşan Gülşen ateş püskürdüTransparan kıyafetiyle ilgili ilk kez konuşan Gülşen ateş püskürdü

Ezgi Mola Gülşen'e destek verdi ve isyan etti. Ezgi Mola'nın açıklaması şöyle:

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"Onun kıyafeti, öbürünün kimi sevdiği, diğerinin ne içtiği diye diye diye, dibinizdeki istismar edilen çocukları, şiddet gören kadınları, katledilen doğayı, güzelim canların öldüğünü görmezden geldiniz, mahvettiniz. Göl kurutmak, denizi bitirmek ne ya! Konuşan yandı, korkutuldu, cezayı alması gereken sapıkları salıverip madalya taktınız. Yaşattığınızı yaşayın başka dileğim yok. Özgürlükleri kısıtlayıp vır vır etmek yerine cana kıyamet vermeyi, ülkenin her karış toprağını korumayı öğrenin!"

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Ezgi Mola
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