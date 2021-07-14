Transparan kıyafetiyle ilgili ilk kez konuşan Gülşen ateş püskürdü

Sahnede giydiği transparan kıyafet tartışmalara neden olan Gülşen, ilk kez konuştu. İç çamaşırının üzerine transparan giyen şarkıcı, Instagram'dan ateş püskürdü.

"SADECE KENDİM KARAR VERİRİM"

Gülşen, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi. Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." diye yazdı.

"BUNU HATIRLATMAK İNANILMAZ İÇ ACITICI"

Paylaşımının devamında ise Gülşen, "Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı. Ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz" dedi.



