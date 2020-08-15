Ezgi Mola'dan sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya esprili yorum

Oyuncu sevgilisi Ezgi Mola ile İzmir'in Çeşme ilçesinde sezonu açan işletmeci Mustafa Aksakallı, tatil pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaslı vücuduyla dikkat çeken Aksakallı, bu paylaşımına "Mustafa Bey, inanılmaz!" notunu düştü. Sevgilisinin paylaşımına sinirlenen Ezgi Mola ise Aksakallı'ya esprili bir yorumda bulundu.

Mola'nın "Mustafa Bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoğrafı tekrar koyarak" yorumu takipçilerini güldürdü.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gerçekleşen bir canlı yayına katılan Ezgi Mola'nın tektaşı ilk kez görünmüştü. Sevgilisinden evlilik teklifi alan oyuncu, program esnasında elini yüzüne götürünce, yüzük ortaya çıkmıştı.



