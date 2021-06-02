Ezgi Mola hakkında şok iddia: Musa Orhan'a hakaretten hapsi isteniyor!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve sık sık hayvan hakları ile kadın hakları hakkında paylaşımda bulunan Ezgi Mola'ya paylaşımından ötürü dava açıldı. Şu sıralar fenomen dizi 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl canına kıyan İpek Er'den kalan mektupta Musa Orhan'ndan bahsetmesi üzerine Mola, bir takım ithamlarda bulunmuştu. Bu konu nedeniyle davalık olan başarılı oyuncu hapis istemiyle yargılanacak.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKMIŞTI

Batman'a bağlı Beşiri ilçesinde silah ile intihara kalkışan ve olaydan 34 gün sonra Ağustos 2020 tarihinde hastanede hayatını kaybeden İpek Er simli genç kadın bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddia etmişiti.

EZGİ MOLA SERT BİR DİLLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulunmuştu.