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Ezgi Mola hakkında şok iddia: Musa Orhan'a hakaretten hapsi isteniyor!

02.06.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola hakkında dava açıldı. Geçtiğimiz yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret etmesi nedeniyle oyuncu Ezgi Mola davalık oldu. Ankara Asliyesinde yargılanacak olan ünlü oyuncunun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Ezgi Mola hakkında şok iddia: Musa Orhan'a hakaretten hapsi isteniyor!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve sık sık hayvan hakları ile kadın hakları hakkında paylaşımda bulunan Ezgi Mola'ya paylaşımından ötürü dava açıldı. Şu sıralar fenomen dizi 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl canına kıyan İpek Er'den kalan mektupta Musa Orhan'ndan bahsetmesi üzerine Mola, bir takım ithamlarda bulunmuştu. Bu konu nedeniyle davalık olan başarılı oyuncu hapis istemiyle yargılanacak.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKMIŞTI

Batman'a bağlı Beşiri ilçesinde silah ile intihara kalkışan ve olaydan 34 gün sonra Ağustos 2020 tarihinde hastanede hayatını kaybeden İpek Er simli genç kadın bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddia etmişiti.

EZGİ MOLA SERT BİR DİLLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulunmuştu.

Ezgi Mola hakkında şok iddia: Musa Orhan'a hakaretten hapsi isteniyor!

PAYLAŞIMI NEDENİYLE DAVALIK OLDU

Bugün gelen son dakika bilgisine göre Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ünlü oyuncu hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendiği öne sürüldü.

Ezgi Mola hakkında şok iddia: Musa Orhan'a hakaretten hapsi isteniyor!

"ÖZÜR DİLEMEKTEN HEP KAÇINDI"

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, yaptığı açıklamada, "Toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler, kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eyleme başvururlar. Sanık Ezgi Mola da dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan, tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. Atmış olduğu gönderiyi aylarca başa tutturarak, müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesine zemin hazırlamıştır. Özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Musa Orhan
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