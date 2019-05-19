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Ezgi Mola: Yapmacıklıktan uzağım

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

Ezgi Mola, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’ adlı programına konuk oldu. Koçyiğit’in sorularını yanıtlayan Mola, “Sosyal medyada çok dürüstüm, kendi halimi, kendimi paylaşıyorum. Yapmacıklıktan uzağım” diye konuştu.

Ezgi Mola: Yapmacıklıktan uzağım

Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan ‘Film Gibi Hayatlar’ adlı programına konuk olan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Sosyal medyada çok dürüstüm, kendi halimi, kendimi paylaşıyorum. Yapmacıklıktan uzağım.”

Mola gelecek planlarını anlatırken de “Umarım hiçbir zaman ‘Ben oldum’ demem. Her gün soru işaretleriyle yaşıyorum ileride neler yapacağım diye” şeklinde konuştu.

"KULİSTE ÇOK MUTLUYUZ"

Son projesi Alice müzikali hakkında konuşan ünlü oyuncu, “Kuliste o kadar mutluyuz ki, birbirimizi çok seviyoruz. Buradan da duyurayım, seneye de devam edecek. Oyunun dekoru sadece şu an oynadığımız Zorlu sahnesi için uygun, o yüzden başka illere gidemiyoruz. İsterim mi bu tarz sahneler her ilde olsun ve biz de gidelim” dedi.

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