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Ezgi Şenler'den Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Kahraman'a destek! "Aklınızı başınıza alın artık"

15.03.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların çok konuşulan dizisi Yalı Çapkını'nda Pelo karakteriyle yıldızı parlayan Buçe Kahraman, sosyal medya hesabında dizideki rolü sebebiyle kötü yorumlara maruz kaldı. Duruma sinirlenen oyuncu Ezgi Şenler "Aklınızı başınıza alın artık" diyerek sitem etti.

Ezgi Şenler'den Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Kahraman'a destek! "Aklınızı başınıza alın artık"

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda rol alan Buçe Kahraman, Pelo karakterini canlandırıyor. Dizideki rolü gereği eleştirilere maruz kalan Kahraman, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu belirtmişti. Buçe Kahraman'ın son paylaşımına gelen yorumlar sonrası oyuncu Ezgi Şenler içindekileri döktü.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Yalı Çapkını dizisi konusu kadar oyuncularıyla da çok konuşuluyor. Dizide Pelo karakterine hayat veren Buçe Kahraman'ın estetiksiz halleri gündem olmuştu. Bu kez de canlandırdığı karakter nedeniyle eleştiri oklarını üzerine aldı.

yalı çapkını pelo ferit

Rolünden dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere şaşırdığını belirten ünlü oyuncu, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu vurguladı.

buçe kahraman

Buçe Kahraman'ın Instagram hesabında paylaştığı son pozuna takipçilerinden kötü yorumlar gelmeye devam etti.

buçe kahraman Twitter yorumları

Oyuncu Ezgi Şenler, Buçe Kahraman'ın son pozuna gelen yorumlara dayanamadı.

ezgi şnler

Şenler, "Gerçekten aklınızı başınıza alın artık ya! Yazıktır günahtır. Diziye yoracağınız kafayı başka şeylere de yorsanız keşke. Karakter o sadece. Kızcağız ne yazılıyorsa onu oynuyor ya hani! Karakter! Bugün çok sinirliyim!" sözlerine yer verdi.


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