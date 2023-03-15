Ezgi Şenler'den Yalı Çapkını'nın yıldızı Buçe Kahraman'a destek! "Aklınızı başınıza alın artık"

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda rol alan Buçe Kahraman, Pelo karakterini canlandırıyor. Dizideki rolü gereği eleştirilere maruz kalan Kahraman, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu belirtmişti. Buçe Kahraman'ın son paylaşımına gelen yorumlar sonrası oyuncu Ezgi Şenler içindekileri döktü.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Yalı Çapkını dizisi konusu kadar oyuncularıyla da çok konuşuluyor. Dizide Pelo karakterine hayat veren Buçe Kahraman'ın estetiksiz halleri gündem olmuştu. Bu kez de canlandırdığı karakter nedeniyle eleştiri oklarını üzerine aldı.

Rolünden dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere şaşırdığını belirten ünlü oyuncu, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu vurguladı.

Buçe Kahraman'ın Instagram hesabında paylaştığı son pozuna takipçilerinden kötü yorumlar gelmeye devam etti.

Oyuncu Ezgi Şenler, Buçe Kahraman'ın son pozuna gelen yorumlara dayanamadı.

Şenler, "Gerçekten aklınızı başınıza alın artık ya! Yazıktır günahtır. Diziye yoracağınız kafayı başka şeylere de yorsanız keşke. Karakter o sadece. Kızcağız ne yazılıyorsa onu oynuyor ya hani! Karakter! Bugün çok sinirliyim!" sözlerine yer verdi.



