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Fahriye Evcen ekrana dönüyor! Sonunda kararını verdi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen yeni sezon için kararını verdi. Fahriye Evcen, yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği KYN Yapım imzalı "Hamal" dizisiyle anlaşamaya vardı.

Fahriye Evcen ekrana dönüyor! Sonunda kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan ve uzun zamandır da ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen sonunda kararını verdi.

Evcen, eylül ayında sete çıkacak olan yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği KYN Yapım imzalı "Hamal" dizisiyle anlaşma sağladı.

Fahriye Evcen ekrana dönüyor! Sonunda kararını verdi 1

Fahriye Evcen "Hamal" dizisinde Hayat rolünü canlandıracak. Oktay Kaynarca’nın “Hamal Kemal” karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı dizi, çok güçlü bir intikam ve aşk hikâyesini ekrana taşıyacak.

Fahriye Evcen ekrana dönüyor! Sonunda kararını verdi 2

Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.

Fahriye Evcen ekrana dönüyor! Sonunda kararını verdi 3

ATV İLE ANLAŞTI
Öte yandan Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit de yeni sezonda ekrana dönüyor. Burak Özçivit “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinde Uğur Güneş yerine başrol olarak geldi.

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Burak Özçivit Fahriye Evcen
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