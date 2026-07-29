Fahriye Evcen ekrana dönüyor! Sonunda kararını verdi

Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan ve uzun zamandır da ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen sonunda kararını verdi.

Evcen, eylül ayında sete çıkacak olan yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği KYN Yapım imzalı "Hamal" dizisiyle anlaşma sağladı.

Fahriye Evcen "Hamal" dizisinde Hayat rolünü canlandıracak. Oktay Kaynarca’nın “Hamal Kemal” karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı dizi, çok güçlü bir intikam ve aşk hikâyesini ekrana taşıyacak.

Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.

ATV İLE ANLAŞTI

Öte yandan Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit de yeni sezonda ekrana dönüyor. Burak Özçivit “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinde Uğur Güneş yerine başrol olarak geldi.