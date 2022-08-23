Ezgjan Alioski: ''Provoke edici davranışlarda bulundular''

Fenerbahçeli Ezgjan Alioski, Adana Demirspor maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

"PROVOKE EDİCİ DAVRANIŞLARDA BULUNDULAR"

Maçta Adana Demirsporlu Onyekuru ve Belhanda'nın tribünlere yaptığı hareketlerini değerlendirerek sözlerine başlayan Alioski, "Bugün rakibin bazı oyuncuları saha içinde taraftarımızı provoke edici davranışlarda bulundular. Bana göre hoş bir durum değil, profesyonel bir durum değil. Futbolun ruhuna aykırı. Ama netice itibariyle kazandık, çok mutluyuz." diye konuştu.

"GEÇEN SENE GELECEKTİM AMA OLMADI"

Taraftarının önünde ilk maçına çıktığını belirten Makedon sol bek, "İlk maçımdı, taraftarlar da harikalardı. Gol atmak da benim için müthiş bir histi, tarifi gerçekten zor. Galibiyetten ve burada olmaktan çok mutluyum. Buraya geçen sene gelecektim ama olmadı. Bir şeye inanırsanız bu gerçekleşir bu sene buradayım, burada olmaktan çok mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.

