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Ezhel'in Barış Pınarı Harekatı paylaşımına tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

Hem karadan hem havadan süren Barış Pınarı Harekatı'na dair rapçi Ezhel'in yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

Ezhel'in Barış Pınarı Harekatı paylaşımına tepki yağdı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na dair ünlülerden mesajlar yağarken bir paylaşım da Ezhel'den geldi.

Ünlü rapçi Ezel'in yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki topladı.

Rapçi Murda ile "Aya" isimli bir şarkı yapan kısa sürede dinlenme rekoru kıran Ezhel, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı konuştuğu anlarda yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

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Ezhel, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şarkı sözleri "Gel savaşma, sevişelim tüm gün canla başla" notunu paylaştı.

Ezhel'in paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Bütün Ezhel şarkılarını kaldırdım", "Hala Ezhel fanı olan var" gibi tepki tweetleri attı. Ezhel paylaşımına gelen tepkilerle kısa sürede Twitter'da birinci gündem konusu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
ezhel Barış Pınarı Harekatı

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