Ezhel'in Barış Pınarı Harekatı paylaşımına tepki yağdı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na dair ünlülerden mesajlar yağarken bir paylaşım da Ezhel'den geldi.

Ünlü rapçi Ezel'in yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki topladı.

Rapçi Murda ile "Aya" isimli bir şarkı yapan kısa sürede dinlenme rekoru kıran Ezhel, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı konuştuğu anlarda yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Ezhel, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şarkı sözleri "Gel savaşma, sevişelim tüm gün canla başla" notunu paylaştı.

Ezhel'in paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Bütün Ezhel şarkılarını kaldırdım", "Hala Ezhel fanı olan var" gibi tepki tweetleri attı. Ezhel paylaşımına gelen tepkilerle kısa sürede Twitter'da birinci gündem konusu oldu.



