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Ezine Çayı'ndaki bir köprü daha ulaşıma kapatıldı

02.04.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezine Çayı'ndaki bir köprü daha ulaşıma kapatıldı

Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tedbir amaçlı bir köprü daha ulaşıma kapatıldı.

Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği bölgede Ezine Çayı'nı besleyen Yaralıgöz Dağı'ndaki 1,5 metreyi bulan kar erimeye başlayınca çaydaki su seviyesi yükseldi.

Geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerinden su aşmaya başladı.

İlçenin Sınarcık mevkisinde geçici köprülerden biri, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Bozkurt Belediyesi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleriyle de çay kenarında güçlendirme çalışmalarına devam ediliyor.

İlçe merkezinde iki yakayı birbirine bağlayan köprülerden biri ile bazı köyleri ilçeye bağlayan Bayramgazi köyü mevkisindeki bir köprü, yükselen su seviyesi nedeniyle dün ulaşıma kapatılmıştı.

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