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Ezineli gençlerden örnek davranış

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 04.05.2020 11:05 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kollarına mensup gençler, sokak hayvanları için kedi ve köpek maması dağıtımı gerçekleştirdiler.Dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs salgını nedeniyle hayvanların da büyük zorluklar çektiğini belirten Ak Parti Ezine İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bayram Saygın, “Onlar da aynı bizler gibi birer can taşıyorlar.

Ezineli gençlerden örnek davranış

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kollarına mensup gençler, sokak hayvanları için kedi ve köpek maması dağıtımı gerçekleştirdiler.
Dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs salgını nedeniyle hayvanların da büyük zorluklar çektiğini belirten Ak Parti Ezine İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bayram Saygın, “Onlar da aynı bizler gibi birer can taşıyorlar. En az bizim kadar yaşama hakkına sahipler. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte onlar için dayanışmayı ve yardımlaşmayı büyütmeliyiz. Bu toplumun bir parçası olan minik dostlarımız için Ak Parti Ezine İlçe Gençlik Kolları olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak adına mücadelemize devam edeceğiz. Sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta yaşadıkları zorlukları bildiğimiz için bizlerde hayvanlarının aç kalmaması için kedi ve köpek maması dağıtımı yaptık” dedi.

Ezineli gençlerden örnek davranış

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