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"F-16 Özgür" modernizasyonunda seri üretime geçildi

02.06.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, F-16 uçaklarının yerli aviyoniklerle modernize edilmesine yönelik Özgür Projesi'nde seri üretime geçildiğini bildirdi - Can, Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak motorun geldiğini, alt sistemlerin tasarım ve üretimlerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki F-16 uçaklarının yerli aviyoniklerle (havacılıkta uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemleri için kullanılan terim) modernize edilmesine yönelik olarak yürütülen Özgür Projesi'nde seri üretim süreci başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri'nde yaptığı konuşmada, bir dönem F-16 uçaklarının üretimi sırasında tasarımı tamamlanmış komponentlerin alınıp uçaklara takıldığını ve bu çalışmaların çok öğretici olduğunu söyledi.

Sonrasında bu süreci tamamlayan önemli modernizasyon projeleri gerçekleştirildiğini anlatan Can, Erciyes, Arı, Özgür projelerinin başlatılmasının önemine dikkati çekti.

F-16 Blok 30 uçaklarının yerli sistemlerle modernizasyonuna yönelik Özgür Projesi'nde seri üretim sürecine geçildiğini bildiren Can, "Bugün geldiğimiz noktada Hürkuş'ta aviyoniklerimizi yapmışsak, Hürjet'te kendimiz yapıyorsak, Milli Muharip Uçak'ta aviyoniklerimizi savunma sanayisi şirketlerimizle yapıyorsak modernizasyon projelerinin önemi gerçekten çok büyük." dedi.

Hürkuş'un Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatına hazırlanıldığını, Hürjet'te 2 prototipin üretiminin sürdüğünü bildiren Can, "Milli Muharip Uçak için motorumuz geldi. Alt sistemlerin tasarımları, üretimleri büyük ölçüde tamamlandı." diye konuştu.

- Atak helikopteri dönüm noktası oldu

ASELSAN Aviyonik Sistemler Tasarım Direktörlüğü Müdürü Şener Yılmaz da 2004 yılındaki Atak Projesi'nin milli aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonu konusunda dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yılmaz, ASELSAN'ın oluşturduğu ekosistem ve paydaşlarla yaklaşık 200 farklı aviyonik ürün geliştirdiğini ifade etti.

Üretilen yaklaşık 8 bin aviyonik sistemin 20 farklı tipte hava aracında kullanıldığını anlatan Yılmaz, 400 helikopter, 500 uçak, 30'dan fazla insansız hava aracı olmak üzere 900'den fazla hava aracında milli çözümlerin aktif olarak görev yaptığını belirtti.

Şener Yılmaz, devam eden projelerle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki aviyonik sistemlerinin sayısının 10 bini bulacağını kaydetti.

Avcı kaskının yeni versiyonunun Milli Muharip Uçak ve F-16 Özgür projelerinde kullanılacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni nesil bir aviyonik süit oluşturmak üzere kolları sıvamış durumdayız. Amacımız yüksek işlem kapasitesine sahip, daha düşük güç tüketimi olan bir yapı kurmak. Bu yeni mimariyi, ölçeklendirilebilir şekilde, bundan sonraki projelerde kullanmayı hedefliyoruz. Bunun için donanım ve yazılım altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz."

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