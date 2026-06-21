F.Bahçe'de Greenwood çılgınlığı! 40 milyon Euro'luk dev teklif reddedildi...

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer gündeminin bir numaralı maddesi Mason Greenwood oldu. Marsilya formasıyla sergilediği performansla yeniden Avrupa devlerinin radarına giren 24 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu için sarı-lacivertli kulübün tüm şartları zorladığı ortaya çıktı.

MARSİLYA'NIN İNADI KIRILMIYOR: BEKLENTİ 50 MİLYON EURO

Oyuncu cephesiyle temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe Yönetimi, kulübü Marsilya'nın kapısını ise kulüp tarihine geçecek bir rakamla çaldı. Sarı-lacivertlilerin, Fransız temsilcisine bonuslarla birlikte toplam 40 milyon Euro'yu bulan (35+5 milyon Euro) resmi bir teklif sunduğu ifade edildi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Ancak Marsilya cephesi bu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdi. Fransız ekibinin, Greenwood'un bonservisi için net olarak 50 milyon Euro talep ettiği ve bu rakamın altındaki tekliflere kapalı olduğu gelen haberler arasında.