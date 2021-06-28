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F.Bahçe'de son adaylar Andre Villas-Boas veya Marco Silva

28.06.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slaven Bilic'ten olumsuz yanıt alan Fenerbahçe'de Marco Silva ve Andre Villas-Boas isimleri ön plana çıktı. Sarı-Lacivertliler, iki teknik adamdan birini takımın başına getirmeyi planlıyor.

F.Bahçe'de son adaylar Andre Villas-Boas veya Marco Silva

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Ali Koç, teknik direktör sorununu çözmek için düğmeye bastı. Lucien Favre'den sonra Slaven Bilic'ten de olumsuz yanıt alındı. Favre, Türkiye şartlarının kendisine uymadığını dile getirerek Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirmişti. Bilic ise Çin kulübü Beijing'den izin alamadığı için gelen teklifi reddetmek zorunda kaldı. Yaşanan olumsuz gelişmeler sonrası Sarı-Lacivertliler'de Portekizli teknik adamlar Andre Villas-Boas ve Marco Silva isimleri ön plana çıkmış durumda.

AVRUPA TECRÜBESİ ÇOK YÜKSEK

43 yaşındaki Andre Villas Boas, son olarak Fransa ekibi Marsilya'yı çalıştırdı. Boas, 2010 yılında Porto'nun başındayken büyük başarılara imza atmıştı. Marco Silva ise en son İngiliz ekibi Everton takımını çalıştırıyordu. Silva, Everton öncesinde Yunanistan'da Olympiakos, İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarında görev yaptı. Portekizli teknik adamlar Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, son kararını bu hafta içerisinde verecek.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sarı-Lacivertli yönetim, transfer çalışmalarını da detaylı olarak sürdürüyor. Oyunculara gelen tüm teklifler masaya yatırılacak. Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu ve Mbwana Samatta ile yolların ayrılması bekleniyor. Kadroda düşünülmeyen Sinan Gümüş, Thiam, Novak, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ile de yollar ayrılacak. En az 5 transferin yapılması planlanıyor. Forvet hattına 2 isim alınacak. Bu konuda girişimler yapılmış durumda. (Akşam)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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