F.Bahçe-Konyaspor maçının yeni hakemi açıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşmasını Halis Özkahya yerine Ali Şansalan yönetecek.
MHK Başkanı Serdar Tatlı, kısa bir sür önce "Halis Özkahya'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Rezerv hakem tutuyoruz. Fenerbahçe - Konyaspor maçına yeni hakem atacağız." açıklamasıyla maçın hakeminin değişeceğini açıklamıştı.
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