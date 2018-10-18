F.Bahçeli eski yıldız Dalian Atkinson'ın ölümü şüpheli bulundu!

Bir dönem Fenerbahçe formasını da giyen eski futbolcu Dalian Atkinson elektroşok tabancasıyla ölümüyle ilgili olarak iki polis memurunun suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği bildirildi. BBC'nin haberine göre 48 yaşındaki eski golcü Atkinson, 2016 yılında babasının evinde ölmüştü.

IPCC adlı Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu ve Kraliyet Savcılığına Atkinson'ın ölümüyle ilgili bir delil gönderildiği öğrenildi. Delillerin Atkinson'a karşı güç kullanıldığını gösterdiği belirtiliyor. Ölüme elektroşok cihazlarıyla yapılan müdahalenin neden olduğuna dair ciddi şüpheler bulunuyor.

İngiliz polisi 2016 yılının Ağustos ayında gelen bir ihbar üzerine Atkinson'un Shropshire'da babasıyla kaldığı evine gitmişti. Emniyetten yapılan açıklamada, Atkinson'un şok tabancasıyla vurulmasının ardından müdahalelerin yapıldığı, ancak eski futbolcunun 90 dakika sonra hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Atkinson'ın ölümüyle ilgili bağımsız bir komite tarafından inceleme başlatılmıştı. Olayla ilgili olarak West Mercia'da görevli iki polis memuru soruşturuluyordu. Polislerin görevi kötüye kullanmakla suçlandığı belirtiliyor.