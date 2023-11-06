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  4. F1 Brezilya Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1 Brezilya Grand Prix'sini Verstappen kazandı

06.11.2023 00:22 | Son Güncelleme:
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Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonluğa ulaşan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Brezilya Grand Prix'sini kazandı.

F1 Brezilya Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı 1:56:48.894'lük derecesiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 17. kez podyumun zirvesine çıkarak bu alandaki rekorunu geliştirdi.

Mclaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris'in liderin 8.277 saniye gerisinde ikinciliğe ulaştığı yarışta, Aston Martin'in tecrübeli İspanyol sürücüsü Fernando Alonso ise liderin 34.155 saniye ardında üçüncü oldu.

Şampiyonanın 22. yarışı ABD Grand Prix'si, 19 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:

Pilotlar

  1. Max Verstappen (Hollanda): 524

  2. Sergio Perez (Meksika): 258

  3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 226

  4. Fernando Alonso (İspanya): 198

  5. Lando Norris (Büyük Britanya): 195

Takımlar

  1. Red Bull: 782

  2. Mercedes: 382

  3. Ferrari: 362

  4. McLaren: 282

  5. Aston Martin: 261
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Formula 1 sezon sıralaması hollandalı

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