F1'in genç pilotu, EURO 2020 finali sonrası saldırıya uğradı

Formula 1 ekiplerinden McLaren'ın başarılı pilotu Lando Norris bu kez çok üzücü bir olayla gündeme geldi...

The Sun gazetesi, genç sürücünün İngiltere ile İtalya arasında oynanan Avrupa şampiyonası final maçının çıkışında saldırıya uğradığını iddia etmişti.

Söylentiler üzerine McLaren'dan beklenen açıklama geldi.

Haberi doğrulayan İngiliz ekip, Norris'in 40 bin pound değerindeki saatinin de çalındığını belirtti.

21 yaşındaki pilotun sağlık durumunun iyi olduğunun vurgulandığı açıklamada, Norris'in olaydan etkilendiğinin de altı çizildi.

Britanya Grand Prix'si öncesi yaşananların üzücü olduğunu bildiren McLaren yönetimi, bütün takımın Lando'ya destek olduğunu bildirdi.

Olayın polise intikal ettiğini de açıklayan Formula 1 ekibi, konuyla ilgili daha fazla açıklamada bulunmayacağını vurguladı.

The Sun'a konuşan bir görgü tanığı ise Norris'in aracına binmeden iki holiganın saldırısına uğradığını, bir kişinin Norris'i tutarken, diğerinin de İngiliz pilotun kolundaki saati alarak kaçtığını söyledi.

Euro 2020 finali öncesi 2 bin 500 kadar biletsiz holigan Wembley Stadyumu'nu basmış ve olay yerinde büyük arbede yaşanmıştı.

19 polis görevlisi yaralanırken, birçok sporcunun ailesi de zor durumda kalmıştı.

Wembley'de yaşananlardan dolayı 86 kişi göz altına alındı.

