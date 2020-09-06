F1 İtalya Grand Prix'sini Pierre Gasly kazandı

Sezonun 8. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 10. sıradan başlayan Pierre Gasly bitiş çizgisini ilk sırada geçerek kariyerindeki ilk birinciliğine ulaştı.
McLaren'in İspanyol sürücüsü Carlos Sainz liderin 0,415 saniye gerisinde ikinci, Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll ise 3,358 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.
Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton pit yolu açılmadan pite girdiği için 10 saniye dur/kalk cezası alırken, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel yarışı tamamlayamadı.
Sezonun 9. yarışı yine İtalya'da, 13 Eylül'de yapılacak.
İtalya Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:
Pilotlar klasmanı
Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164
Valtteri Bottas (Finlandiya): 117
Max Verstappen (Hollanda): 110
Lance Stroll (Kanada): 57
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