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F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

10.09.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

İSTANBUL AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı İtalya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Leclerc, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.161 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.145 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti.

53 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 10, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

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Formula 1 Charles Leclerc

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