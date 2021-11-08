F1 Meksika Grand Prix'si Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlendi.
Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan
Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan
Valtteri Bottas (Finlandiya): 185
Sergio Perez (Meksika): 165
Mercedes 478,5
Red Bull: 477,5
Ferrari: 268,5
McLaren: 255
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