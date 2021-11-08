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F1 Meksika Grand Prix'si Verstappen'in

08.11.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Meksika Grand Prix'sinde Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

F1 Meksika Grand Prix'si Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlendi.

Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR PUAN SIRALAMASI

  1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan

  2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan

  3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185

  4. Sergio Perez (Meksika): 165

  5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

TAKIMLAR PUAN SIRALAMASI

  1. Mercedes 478,5

  2. Red Bull: 477,5

  3. Ferrari: 268,5

  4. McLaren: 255

  5. Alpine: 106
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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