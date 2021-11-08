F1 Meksika Grand Prix'si Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlendi.

Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR PUAN SIRALAMASI

Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan Valtteri Bottas (Finlandiya): 185 Sergio Perez (Meksika): 165 Lando Norris (Büyük Britanya): 150

TAKIMLAR PUAN SIRALAMASI

Mercedes 478,5 Red Bull: 477,5 Ferrari: 268,5 McLaren: 255 Alpine: 106

